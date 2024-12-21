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«Я и Аделии сделала тот самый массаж». Этери Тутберидзе — Алине Загитовой

«Я и Аделии сделала тот самый массаж». Этери Тутберидзе — Алине Загитовой
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обратилась к Алине Загитовой напомнив про массаж, который сделала ей на чемпионате России в 2018 году. Тогда Загитова стала чемпионкой России.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

«Помнишь, Алина (обращается к Алине Загитовой), я делала тебе массаж? Я и Аделии сделала тот самый массаж», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

На чемпионате России — 2025 в женском одиночном катании ученицы Тутберидзе завоевали золото и серебро — Аделия Петросян завоевала титул второй год подряд, Дарья Садкова заняла второе место. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

1. Аделия Петросян — 262,95.
2. Дарья Садкова — 234,69.
3. Алина Горбачёва — 223,92.

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