«Я и Аделии сделала тот самый массаж». Этери Тутберидзе — Алине Загитовой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе обратилась к Алине Загитовой напомнив про массаж, который сделала ей на чемпионате России в 2018 году. Тогда Загитова стала чемпионкой России.

«Помнишь, Алина (обращается к Алине Загитовой), я делала тебе массаж? Я и Аделии сделала тот самый массаж», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

На чемпионате России — 2025 в женском одиночном катании ученицы Тутберидзе завоевали золото и серебро — Аделия Петросян завоевала титул второй год подряд, Дарья Садкова заняла второе место. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

1. Аделия Петросян — 262,95.

2. Дарья Садкова — 234,69.

3. Алина Горбачёва — 223,92.