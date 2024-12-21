Алина Горбачёва не смогла сдержать слёз после упущенного серебра на чемпионате России

Российская фигуристка Алина Горбачёва не смогла сдержать слёз во время выставления ей оценок по итогам произвольной программы на чемпионате России – 2025 в Омске.

Фото: скриншот из трансляции Первого канала

В рамках ПП Горбачёва, которая занимала промежуточное второе место после короткой программы, исполнила чистый каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Но сорвала сольный квад-сальхов и упала. Кроме того, у неё вышла «бабочка» на риттбергере.

Судьи оценили прокат Горбачёвой в 146,35 балла, в сумме она набрала 223,92, тем самым упустив серебро ЧР. Его завоевала ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Золото второй год подряд выиграла Аделия Петросян.