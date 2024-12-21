Алина Горбачёва не смогла сдержать слёз после упущенного серебра на чемпионате России
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Российская фигуристка Алина Горбачёва не смогла сдержать слёз во время выставления ей оценок по итогам произвольной программы на чемпионате России – 2025 в Омске.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92
Фото: скриншот из трансляции Первого канала
В рамках ПП Горбачёва, которая занимала промежуточное второе место после короткой программы, исполнила чистый каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Но сорвала сольный квад-сальхов и упала. Кроме того, у неё вышла «бабочка» на риттбергере.
Судьи оценили прокат Горбачёвой в 146,35 балла, в сумме она набрала 223,92, тем самым упустив серебро ЧР. Его завоевала ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Золото второй год подряд выиграла Аделия Петросян.
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