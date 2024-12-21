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Этери Тутберидзе: мне бы хотелось, чтобы в нашей стране побеждали ультра-си

Этери Тутберидзе: мне бы хотелось, чтобы в нашей стране побеждали ультра-си
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что элементы ультра-си имеют большее значение для фигурного катания в России, чем хорошо откатанная программа без сложных прыжков и каскадов.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране побеждали ультра-си, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво откатать, уж простите», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

На чемпионате России — 2025 в женском одиночном катании ученицы Тутберидзе завоевали золото и серебро — Аделия Петросян завоевала титул второй год подряд, Дарья Садкова заняла второе место. Тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва.

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