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«Для меня всегда первая». Александра Трусова поддержала Анну Фролову после ЧР-2025

«Для меня всегда первая». Александра Трусова поддержала Анну Фролову после ЧР-2025
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поддержала фигуристку Анну Фролову после чемпионата России — 2025, который проходит в Омске.

«Лучшая!!! Для меня всегда первая», — написала Трусова в социальных сетях.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

На чемпионате России — 2025 Анна Фролова заняла шестое место. Её результат — 221,81 балла. Победительницей стала Аделия Петросян (262,92). Для неё это второй титул подряд.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

  1. Аделия Петросян — 262,95.
  2. Дарья Садкова — 234,69.
  3. Алина Горбачёва — 223,92.
  4. Софья Муравьёва — 223,90.
  5. Софья Акатьева — 222,02.
  6. Анна Фролова — 221,81.
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