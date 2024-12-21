«Для меня всегда первая». Александра Трусова поддержала Анну Фролову после ЧР-2025

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поддержала фигуристку Анну Фролову после чемпионата России — 2025, который проходит в Омске.

«Лучшая!!! Для меня всегда первая», — написала Трусова в социальных сетях.

На чемпионате России — 2025 Анна Фролова заняла шестое место. Её результат — 221,81 балла. Победительницей стала Аделия Петросян (262,92). Для неё это второй титул подряд.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение: