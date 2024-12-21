«Для меня всегда первая». Александра Трусова поддержала Анну Фролову после ЧР-2025
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поддержала фигуристку Анну Фролову после чемпионата России — 2025, который проходит в Омске.
«Лучшая!!! Для меня всегда первая», — написала Трусова в социальных сетях.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92
На чемпионате России — 2025 Анна Фролова заняла шестое место. Её результат — 221,81 балла. Победительницей стала Аделия Петросян (262,92). Для неё это второй титул подряд.
Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:
- Аделия Петросян — 262,95.
- Дарья Садкова — 234,69.
- Алина Горбачёва — 223,92.
- Софья Муравьёва — 223,90.
- Софья Акатьева — 222,02.
- Анна Фролова — 221,81.
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