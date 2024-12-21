«Мало». Тутберидзе и Глейхенгауз отреагировали на оценки Садковой в ПП на ЧР-2025
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз критически высказались об оценках выступлению Дарьи Садковой в произвольной программе на чемпионате России — 2025.
«Мало», — сказал Глейхенгауз.
«Недостаточно», — добавила Тутберидзе.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92
Дарья Садкова на чемпионате России — 2025 заняла второе место с результатом 234,69 балла. В произвольной программе она исполнила 4T+2T, 4T, 3Lo, 3S, 3Lz+3T, 3Lz+2A+2A, 3F.
Победительницей стала ещё одна представительница тренерского штаба Тутберидзе Аделия Петросян (262,92). Для неё это второй титул подряд. Отметим, ученицы Этери Тутберидзе 10-й раз подряд выигрывают чемпионат России.
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