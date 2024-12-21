«Обосрался и обосрался». Даниелян жёстко раскритиковал себя на чемпионате России

Российский фигурист Артур Даниелян жёстко раскритиковал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.
«С коньками всё нормально, за пару дней до турнира оторвался крючок, пришлось быстро сооружать. Обосрался и обосрался, не хочется придумывать оправданий.
Вице‑чемпион Европы? Я им был пять лет назад, изменился физически и в голове за это время. Награда всегда будет со мной, но в нынешних реалиях.
Последние два сезона были не очень хорошие, сейчас выступаю прилично, вижу результат работы, хочу дальше развиваться. Я ещё могу», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
В произвольной программе Даниелян набрал 147,84 балла. По сумме двух выступлений его результат — 210,72 балла.
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