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«Обосрался и обосрался». Даниелян жёстко раскритиковал себя на чемпионате России

«Обосрался и обосрался». Даниелян жёстко раскритиковал себя на чемпионате России
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Российский фигурист Артур Даниелян жёстко раскритиковал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Идёт
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
297.10
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
281.65
3
Макар Игнатов
Московская область
273.57

«С коньками всё нормально, за пару дней до турнира оторвался крючок, пришлось быстро сооружать. Обосрался и обосрался, не хочется придумывать оправданий.

Вице‑чемпион Европы? Я им был пять лет назад, изменился физически и в голове за это время. Награда всегда будет со мной, но в нынешних реалиях.

Последние два сезона были не очень хорошие, сейчас выступаю прилично, вижу результат работы, хочу дальше развиваться. Я ещё могу», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В произвольной программе Даниелян набрал 147,84 балла. По сумме двух выступлений его результат — 210,72 балла.

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