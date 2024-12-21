«Ну плохо, чё». Угожаев оценил своё выступление на ЧР

Фигурист Николай Угожаев оценил своё выступление на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.
«Ну плохо, чё. Не оказался полностью готов морально. На арене много зрителей, очень волнующе. Эта ситуация схожа с Магнитогорском, только ещё сложнее.
Первый раз пробовал пять четверных, пытался, произвольная программа получилась лучше короткой.
В физической форме готов, морально, видимо, не очень хорошо.
Но я понял, что вполне реально делать пять четверных, просто мало их катал. После короткой было нечего терять.
Итог первой половины сезона? Всё хорошо, кроме чемпионата России. Прогресс есть, но надо отдохнуть, в феврале с новыми силами подходить к финалу Гран-при», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
На чемпионате России Угожаев в произвольной программе получил от судей 155,91 балла. По сумме двух выступлений его результат составляет 223,55 балла.
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