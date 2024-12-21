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Аделия Петросян — о втором золоте ЧР: я безумно счастлива

Аделия Петросян — о втором золоте ЧР: я безумно счастлива
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Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян высказалась о втором золоте с чемпионата России, которое она завоевала сегодня, 21 декабря.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

«Могу сказать только одно — я безумно счастлива, цель выполнена. Хочется поблагодарить всех: тренеров, родителей, федерацию нашу. Все принимали участие, поддерживали, и это дало положительный результат.

Если я раскрою, в чём сила нашего штаба, это будет уже не так интересно и загадочно. И могу сказать: работаем дальше — это наш девиз. Это с нами много лет. Мы действительно стараемся не расстраивать тренеров в текущем году.

Надеюсь, это уже лучше получается. Мы держимся друг за друга, они очень помогают, каждое слово — либо опомниться, либо, наоборот, порадоваться, что тебя похвалили, теперь — вперёд», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

  1. Аделия Петросян — 262,95 балла
  2. Дарья Садкова — 234,69
  3. Алина Горбачёва — 223,92
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