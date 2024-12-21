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«Думала, умру где-нибудь». Петросян — о страхе перед произвольной программой на ЧР

«Думала, умру где-нибудь». Петросян — о страхе перед произвольной программой на ЧР
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Чемпионка России — 2025 в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала о своём состоянии перед произвольной программой.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

«Лучше вообще не вспоминать то состояние, в котором я сегодня выходила. Думала, что умру где-нибудь, просто было безумно страшно. Ноги тряслись, всё тряслось, мне кажется. Земля уже и лёд уходили из-под ног.

Хотелось просто где-нибудь лечь. Морально тяжело было собраться, благодаря моим тренерам и последним сообщениям мамы — получилось. Бабушка там, конечно, тоже присылала слова, которые надо произнести, чтобы услышали. Не знаю, мне кажется, я молитв пять произнесла.

Было безумно страшно, я вот, выйдя на лёд, чаще всего сразу успокаивалась, а тут начала ещё больше нервничать. Попыталась посмотреть на зрителей, как-то подзарядиться, вроде получилось», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Второй стала Дарья Садкова, тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва. 17-летняя Петросян второй год подряд становится победительницей чемпионата России.

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