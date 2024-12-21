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Бронзовый призёр ЧР Горбачёва: была в полном шоке

Бронзовый призёр ЧР Горбачёва: была в полном шоке
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Фигуристка Алина Горбачёва эмоционально высказалась о своей бронзовой медали на чемпионате России — 2024.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

«Спасибо Омску, болельщикам за поддержку. Благодарю тренеров, которые всегда рядом, в горе и в радости помогают. Буду работать над улучшением результатов. Очень рада бронзе, это первая медаль взрослого чемпионата России для меня.

Испытала бурю эмоций. Когда вышла со льда, была очень огорчена, что не всё получилось, не надеялась на медаль. Слёзы расстройства превратились в слёзы радости, когда увидела оценки. Была в полном шоке!» — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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