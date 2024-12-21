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Петросян пошутила о слезах Тутберидзе: в глаз что-то попало, кто знает

Петросян пошутила о слезах Тутберидзе: в глаз что-то попало, кто знает
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Чемпионка России — 2025 в женском одиночном катании Аделия Петросян высказалась о слезах Этери Тутберидзе после проката фигуристки.

«Слёзы Этери Георгиевны? В глаз что-то попало, кто знает. Этери Георгиевна видела, как я нервничаю, как переживаю. Думаю, она тоже начала из-за этого нервничать.

Может быть из-за того, что она очень сильно переживала, у неё потом отлегло, и также как у меня, эмоции выплеснулись наружу", — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Второй стала Дарья Садкова, тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва. 17-летняя Петросян второй год подряд становится победительницей чемпионата России.

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