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Садкова — о серебре ЧР: лучший день в году

Садкова — о серебре ЧР: лучший день в году
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Фигуристка Дарья Садкова оценила своё выступление на чемпионате России — 2025. По сумме двух программ она получила от судей 234,69 балла. Садкова завоевала серебряную медаль.

«Очень запоминающийся день, лучший в этом году. Эмоции зашкаливают, получилось сделать всё задуманное. Огромное спасибо всем, кто причастен: тренерам, которые вкладывают себя, болельщикам, родным, близким. Невероятная арена, только положительные эмоции.

Эта медаль ценна для меня, большая работа была проделана, чтобы показать достойный результат. Много эмоций было потрачено», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Первой стала Аделия Петросян, тройку сильнейших замкнула Алина Горбачёва. 17-летняя Петросян второй год подряд становится победительницей чемпионата России.

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