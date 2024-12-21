Ветлугин: хотелось бы набирать больше в произвольных программах

Российский фигурист Матвей Ветлугин оценил своё выступление в произвольной программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.
«Не могу сказать, что прокат был прекрасный. Хотелось бы набирать больше в произвольных программах, а то топчусь в диапазоне одних баллов. На этом чемпионате России риттбергер, лутц, два получившихся каскада можно занести в актив.
Шли на риск, начинали контент с двумя высшими четверными в короткой. Это желание двигаться дальше. Пусть оно сейчас не получается в короткой, но чем раньше поднимусь на ступень технического максимума, тем раньше буду иметь возможность бороться за первое место. Есть надежда, что это придёт в ближайшей перспективе. Большая работа для меня — не грызть себя за ошибки. Иначе буду закапывать себя за каждый неудачный элемент», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
В произвольной программе Ветлугин набрал 168,35 балла. По сумме двух выступлений его результат — 245,83 балла.
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