Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию — 2025

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла. Вторым стал Глеб Лутфуллин с результатом 283,02 балла. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины, результаты:

Владислав Дикиджи — 297,10 Глеб Лутфуллин — 283,02 Евгений Семененко — 281,65 Пётр Гуменник — 278,29 Марк Кондратюк — 274,07

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард».

Отметим, 20-летний Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом России.