Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию — 2025
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Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла. Вторым стал Глеб Лутфуллин с результатом 283,02 балла. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
297.10
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
283.02
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
281.65
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины, результаты:
- Владислав Дикиджи — 297,10
- Глеб Лутфуллин — 283,02
- Евгений Семененко — 281,65
- Пётр Гуменник — 278,29
- Марк Кондратюк — 274,07
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард».
Отметим, 20-летний Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом России.
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