В соцсетях «G-Drive Арену» в Омске переименовали в честь Владислава Дикиджи

В социальных сетях переименовали омскую «G-Drive Арену» на «Дикиджи-Drive Арену» после победы фигуриста Владислав Дикиджи на чемпионате России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла.

Серебряным призёром соревнований стал Глеб Лутфуллин. Он получил от судей 283,02 балла. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко с результатом 281,65.

Отметим, 20-летний Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом России. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард». В женском катании первое место завоевала Аделия Петросян.