Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В соцсетях «G-Drive Арену» в Омске переименовали в честь Владислава Дикиджи

В соцсетях «G-Drive Арену» в Омске переименовали в честь Владислава Дикиджи
Комментарии

В социальных сетях переименовали омскую «G-Drive Арену» на «Дикиджи-Drive Арену» после победы фигуриста Владислав Дикиджи на чемпионате России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла.

Серебряным призёром соревнований стал Глеб Лутфуллин. Он получил от судей 283,02 балла. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко с результатом 281,65.

Отметим, 20-летний Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом России. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард». В женском катании первое место завоевала Аделия Петросян.

Материалы по теме
Дикиджи вернул заслуженное золото! Кондратюк упустил победу и взбесил Тарасову
Дикиджи вернул заслуженное золото! Кондратюк упустил победу и взбесил Тарасову
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android