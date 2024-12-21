Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты третьего дня

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты третьего дня
Комментарии

В Омске 21 декабря прошёл третий соревновательный день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию, в его рамках были разыграны очередные комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

  1. Аделия Петросян — 262,95
  2. Дарья Садкова — 234,69
  3. Алина Горбачёва — 223,92
  4. Софья Муравьёва — 223,90
  5. Софья Акатьева — 222,02
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

Чемпионат России — 2025. Омск. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Владислав Дикиджи — 297,10
  2. Глеб Лутфуллин — 283,02
  3. Евгений Семененко — 281,65
  4. Пётр Гуменник — 278,29
  5. Марк Кондратюк — 274,07
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
297.10
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
283.02
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
281.65

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android