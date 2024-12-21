Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты третьего дня

В Омске 21 декабря прошёл третий соревновательный день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию, в его рамках были разыграны очередные комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:

Аделия Петросян — 262,95 Дарья Садкова — 234,69 Алина Горбачёва — 223,92 Софья Муравьёва — 223,90 Софья Акатьева — 222,02

Чемпионат России — 2025. Омск. Мужчины. Итоговое положение:

Владислав Дикиджи — 297,10 Глеб Лутфуллин — 283,02 Евгений Семененко — 281,65 Пётр Гуменник — 278,29 Марк Кондратюк — 274,07

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард».