Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты третьего дня
Поделиться
В Омске 21 декабря прошёл третий соревновательный день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию, в его рамках были разыграны очередные комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:
- Аделия Петросян — 262,95
- Дарья Садкова — 234,69
- Алина Горбачёва — 223,92
- Софья Муравьёва — 223,90
- Софья Акатьева — 222,02
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92
Чемпионат России — 2025. Омск. Мужчины. Итоговое положение:
- Владислав Дикиджи — 297,10
- Глеб Лутфуллин — 283,02
- Евгений Семененко — 281,65
- Пётр Гуменник — 278,29
- Марк Кондратюк — 274,07
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
297.10
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
283.02
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
281.65
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард».
Комментарии
- 21 декабря 2024
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
19:42
-
19:29
-
19:26
-
19:00
-
18:48
-
18:01
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
17:12
-
17:03
-
16:58
-
16:14
-
16:09
-
16:01
-
15:31
-
15:27
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:04
-
14:58
-
14:55
-
14:53
-
14:45
-
14:24
-
14:06
-
14:05
-
13:56
-
13:49
-
12:27