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Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: кто выиграл, призёры

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты соревнований, все призёры
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В Омске 21 декабря прошёл заключительный соревновательный день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призёрами соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск.

Танцы на льду. Итоги:

  1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла
  2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01
  3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56

Спортивные пары. Итоги:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла
  2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37
  3. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15

Женское одиночное катание. Итоги:

  1. Аделия Петросян — 262,95
  2. Дарья Садкова — 234,69
  3. Алина Горбачёва — 223,92

Мужское одиночное катание. Итоги:

  1. Владислав Дикиджи — 297,10
  2. Глеб Лутфуллин — 283,02
  3. Евгений Семененко — 281,65
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