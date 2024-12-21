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Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты соревнований, все призёры

В Омске 21 декабря прошёл заключительный соревновательный день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призёрами соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск.

Танцы на льду. Итоги:

Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01 Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56

Спортивные пары. Итоги:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37 Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15

Женское одиночное катание. Итоги:

Аделия Петросян — 262,95 Дарья Садкова — 234,69 Алина Горбачёва — 223,92

Мужское одиночное катание. Итоги: