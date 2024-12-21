Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты соревнований, все призёры
В Омске 21 декабря прошёл заключительный соревновательный день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призёрами соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск.
Танцы на льду. Итоги:
- Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56
Спортивные пары. Итоги:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15
Женское одиночное катание. Итоги:
- Аделия Петросян — 262,95
- Дарья Садкова — 234,69
- Алина Горбачёва — 223,92
Мужское одиночное катание. Итоги:
- Владислав Дикиджи — 297,10
- Глеб Лутфуллин — 283,02
- Евгений Семененко — 281,65
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