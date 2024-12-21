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Семененко — о камбэке на ЧР: перед произвольной думаешь, зачем катать?

Семененко — о камбэке на ЧР: перед произвольной думаешь, зачем катать?
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Фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление на чемпионате России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 281,65 балла, что позволило ему завоевать бронзовую медаль.

«Такого у меня ещё не было, чтобы улетел на девятое место, катаемся с днём перерыва. Перед произвольной думаешь, а зачем вообще катать, что дальше делать? До первого места был отрыв 15 баллов. После короткой крутились разные мысли в голове, они постепенно уходили, в день произвольной выходил бороться. Не знаю, как это описать, я счастлив за эту бронзу. Прежде всего, мне очень понравились эмоции во время проката, сделал предпоследнее вращение, когда пошла дорожка, зал аплодировал, это дорогого стоит. Я счастлив, что получился такой прокат», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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