Дикиджи рассказал, как узнал про допуск российских фигуристов до отбора на Олимпиаду

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, как узнал о допуске россиян до отборочного турнира на Олимпийские игры — 2026.

«Увидел новость в телеграм-паблике, минут через 10 забыл, если честно, никак не повлияло», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, российские спортсмены не выступают на международных стартах с 2022 года из-за политической ситуации. В пятницу, 20 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил представителей конькобежных видов спорта до олимпийской квалификации в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.