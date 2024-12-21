«Лёгкость в ножках была». Дикиджи — о победном прокате на чемпионате России

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал победу на чемпионате России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла.

«Впечатления невероятные, в короткой не ожидал, что допущу такие ошибки, они были не особо критичные, но мне казалось, что всё. Потом подумал головой и как настоящий спортсмен: «Бороться будем в любом случае». Мне нравится катать первым произвольную в разминке, вышел, как на тренировке. Чувствовал себя уверенно, лёгкость в ножках была.

Переживания были в ночь перед произвольной, спать не хочется, все приходят радостные, а нам катать ещё. Действительно, нельзя бросать, возможно, если неудачное выступление в короткой, надо бороться», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Вторым стал Глеб Лутфуллин с результатом 283,02 балла. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).