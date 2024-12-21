«Представить себе не мог». Лутфуллин не ожидал завоевать серебро на ЧР-2025

Фигурист Глеб Лутфуллин оценил своё выступление на чемпионате России — 2025. По сумме двух программ он завоевал серебряную медаль.

«Я, когда приехал сюда, думал: не смей упасть в короткой программе с первого элемента, а не о призовом месте. Рад, что и в короткой всё прыгнул, и в произвольной, и в призы попал. Представить себе не мог такого. Предполагал, да, но представить не мог. В шоке, наверное, я психологически немножко успокоился. Понял — надо идти и делать, не думая о местах. Я всё знаю, всё умею, почему бы это не воплотить в программе?» — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.