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Семененко отреагировал на допуск российских фигуристов до олимпийского отбора

Семененко отреагировал на допуск российских фигуристов до олимпийского отбора
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Евгений Семененко прокомментировал допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры 2026 года.

«У нас вчера была тренировка, после неё мне скинули новости, было радостно (улыбается). Где было более волнующе — на Олимпиаде или на этом чемпионате России? Олимпиада была три года назад, я ещё не владел теми прыжками, которыми владею сейчас. Есть мнение, что чемпионат России — самый сложный старт, он будоражит тем, что был отбором на другие турниры. Хоть сейчас нет отбора, он остаётся всё таким же волнующим», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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