В ФФККР сообщили о нарушении Кодекса этики во время турнира в Беларуси

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что на турнире в Беларуси произошло нарушение Кодекса этики организации. Подробности не разглашаются.

«В Комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении Кодекса этики ФФККР во время международных межклубных соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Содружества», состоявшихся в г. Минске с 8 по 13 декабря 2024 года.

После изучения материалов Комиссией по этике ФФККР было принято решение о передаче документов Советнику ФФККР по антикоррупционной деятельности для детального рассмотрения и определения необходимости подготовки обращения в правоохранительные органы с целью проведения административного расследования», — сообщается в пресс-релизе ФФККР.