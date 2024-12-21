Татьяна Тарасова оценила результаты чемпионата России — 2025 по фигурному катанию

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Сегодня, 21 декабря, завершился последний соревновательный день турнира. Завтра фигуристы выступят с показательными номерами.

«Чемпионат по результатам получился честным, и это очень большое дело, это была настоящая борьба. Очень тяжелые мужские соревнования получились, самые интересные. Что касается девочек, то и тут всё честно, абсолютно. Но прежде всего по окончании этого чемпионата я хочу похвалить не фигуристов, а федерацию, которая приняла такое решение проводить чемпионат России в Омске. Турнир прошёл просто прекрасно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске в период с 19 по 22 декабря на домашней арене местного хоккейного клуба «Авангард».