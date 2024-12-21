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Этери Тутберидзе опубликовала пост по итогам чемпионата России — 2025

Этери Тутберидзе опубликовала пост по итогам чемпионата России — 2025
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оценила результаты чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. Сегодня, 21 декабря, завершился последний соревновательный день. Завтра фигуристы выступят с показательными номерами.

«Завершился чемпионат России 2025 года, который для нас стал юбилейным. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — серебро. На данный момент самая стильная и компонентная пара. Уверена, что с правильным настроем всё будет.

Дарья Садкова — серебро. Желаю Дарье не снижать планку, верить в себя и продолжать радовать нас чистыми прокатами.

Аделия Петросян — золото. Сегодня Аделии удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты. Вот таким и должен быть наш спорт", — написала Тутберидзе на своей странице в социальных сетях.

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