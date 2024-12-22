Навка — о возвращении Валиевой: Камила через год включится и ещё всем покажет

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка считает, что фигуристка Камила Валиева может вернуться в профессиональный спорт после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я ещё с ней не говорила по этому вопросу. Но у неё есть шанс, потому что ей всего 18 лет и у неё всё впереди. У неё сейчас переломный и ответственный момент и в связи с ситуацией, и в связи с возрастом. Все женщины знают, что 18-20 лет – очень сложный период, бурлят гормоны. Я думаю, Камила через год включится и ещё всем покажет», – приводит слова Навки Metaratings.