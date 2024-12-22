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«А знаешь, всё ещё будет». Плющенко высказался о четвёртом месте Муравьёвой на ЧР-2025

«А знаешь, всё ещё будет». Плющенко высказался о четвёртом месте Муравьёвой на ЧР-2025
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко высказался о результате своей ученицы Софьи Муравьёвой на чемпионате России — 2025. Напомним, спортсменка заняла четвёртое место. От бронзовой медали её отделили всего лишь 0,02 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Произвольная программа
21 декабря 2024, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
262.92
2
Дарья Садкова
Москва
234.69
3
Алина Горбачёва
Тверская область
223.92

«А знаешь, всё ещё будет… Мура — белый и чёрный лебедь», — написал Плющенко на своей странице в соцсети Х.

Результат Муравьёвой на чемпионате России — 2025 — 223,90 балла. Её опередила Алина Горбачёва, получившая от судей 223,92. В прошлом году Софья Муравьёва стала серебряным призёром чемпионата России, а на ЧР-2023 завоевала бронзовую награду.

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