«А знаешь, всё ещё будет». Плющенко высказался о четвёртом месте Муравьёвой на ЧР-2025

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко высказался о результате своей ученицы Софьи Муравьёвой на чемпионате России — 2025. Напомним, спортсменка заняла четвёртое место. От бронзовой медали её отделили всего лишь 0,02 балла.

«А знаешь, всё ещё будет… Мура — белый и чёрный лебедь», — написал Плющенко на своей странице в соцсети Х.

Результат Муравьёвой на чемпионате России — 2025 — 223,90 балла. Её опередила Алина Горбачёва, получившая от судей 223,92. В прошлом году Софья Муравьёва стала серебряным призёром чемпионата России, а на ЧР-2023 завоевала бронзовую награду.