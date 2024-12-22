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Камила Валиева отреагировала на номер Марка Кондратюка в показательных выступлениях на ЧР

Камила Валиева отреагировала на номер Марка Кондратюка в показательных выступлениях на ЧР
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Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на номер Марка Кондратюка в рамках показательных выступлений на чемпионате России — 2025. Он выступил под песню «Танцы на стёклах» в костюме, похожем на платье Валиевой к её программе под эту же музыку.

Валиева разместила в своём телеграм-канале пост с фото со своего выступления под эту же композицию, дополнив его фотографией номера Кондратюка с показательных выступлений. Под постом она добавила эмодзи 🙏🙏🙏🙏🙏.

Напомним, Кондратюк занял пятое место на чемпионате России — 2025, который проходил в Омске с 19 по 22 декабря. Он набрал в сумме короткой и произвольной программ 274,07 балла. Победителем соревнований стал Владислав Дикиджи ( 297,10).

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