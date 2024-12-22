Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото стала пятикратной чемпионкой Японии по фигурному катанию. Она получила от судей 228,68 балла. Серебро завоевала Мао Симада с результатом 219,00. Тройку сильнейших замкнула Вакаба Хигути (206,40).

Чемпионат Японии по фигурному катанию. Женщины. Итоговое положение:

Каори Сакамото — 228,68. Мао Симада — 219,00. Вакаба Хигути — 206,40. Монэ Тиба — 205,69. Рино Мацуике – 204,00. Мако Ямашита – 200,25. Ринка Ватанабэ – 198,55. Рион Сумийоши – 197,53. Саки Миякэ – 196,55. Каоруко Вада – 195,63.

Напомним, в этом сезоне Сакамото заняла третье место на финале Гран-при ISU. Она упала с одного из прыжков в короткой программе.