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Каори Сакамото стала пятикратной чемпионкой Японии по фигурному катанию

Каори Сакамото стала пятикратной чемпионкой Японии по фигурному катанию
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Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото стала пятикратной чемпионкой Японии по фигурному катанию. Она получила от судей 228,68 балла. Серебро завоевала Мао Симада с результатом 219,00. Тройку сильнейших замкнула Вакаба Хигути (206,40).

Чемпионат Японии по фигурному катанию. Женщины. Итоговое положение:

  1. Каори Сакамото — 228,68.
  2. Мао Симада — 219,00.
  3. Вакаба Хигути — 206,40.
  4. Монэ Тиба — 205,69.
  5. Рино Мацуике – 204,00.
  6. Мако Ямашита – 200,25.
  7. Ринка Ватанабэ – 198,55.
  8. Рион Сумийоши – 197,53.
  9. Саки Миякэ – 196,55.
  10. Каоруко Вада – 195,63.

Напомним, в этом сезоне Сакамото заняла третье место на финале Гран-при ISU. Она упала с одного из прыжков в короткой программе.

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