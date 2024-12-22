Каори Сакамото стала пятикратной чемпионкой Японии по фигурному катанию
Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото стала пятикратной чемпионкой Японии по фигурному катанию. Она получила от судей 228,68 балла. Серебро завоевала Мао Симада с результатом 219,00. Тройку сильнейших замкнула Вакаба Хигути (206,40).
Чемпионат Японии по фигурному катанию. Женщины. Итоговое положение:
- Каори Сакамото — 228,68.
- Мао Симада — 219,00.
- Вакаба Хигути — 206,40.
- Монэ Тиба — 205,69.
- Рино Мацуике – 204,00.
- Мако Ямашита – 200,25.
- Ринка Ватанабэ – 198,55.
- Рион Сумийоши – 197,53.
- Саки Миякэ – 196,55.
- Каоруко Вада – 195,63.
Напомним, в этом сезоне Сакамото заняла третье место на финале Гран-при ISU. Она упала с одного из прыжков в короткой программе.
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