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Вайцеховская — о показательном номере Муравьёвой: хищная игривость даёт ей уверенность

Вайцеховская — о показательном номере Муравьёвой: хищная игривость даёт ей уверенность
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о показательном номере Софьи Муравьёвой, с которым она выступила в рамках чемпионата России, который проходил в Омске.

«Кто, кстати, порадовал сменой имиджа — так это Софья Муравьёва. Мне кажется, это вообще могло бы стать правильным ходом — отказаться в программах от обобщённого стиля всевозможных спящих красавиц-лебедей-русалочек-снегурочек и прочих персонажей с несчастными глазами и надрывом внутри. Тем более что во всех шоу Евгения Плющенко эти роли плотно и надолго заняты Сашей Игнатовой.

А вот хищная игривость образа словно даёт Соне ту уверенность в себе, которой зачастую не хватает на соревновательном льду», — написала Вайцеховская в социальных сетях.

На чемпионате России — 2025 Муравьёва заняла четвёртое место (223,90 балла). Её опередила Алина Горбачёва, получившая от судей 223,92. В прошлом году Софья Муравьёва стала серебряным призёром чемпионата России, а на ЧР-2023 завоевала бронзовую награду.

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