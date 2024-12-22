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Олимпийская чемпионка сравнила Аделию Петросян и Дарью Садкову

Олимпийская чемпионка сравнила Аделию Петросян и Дарью Садкову
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская сравнила выступление Аделии Петросян и Дарьи Садковой на чемпионате России — 2025.

«Аделия Петросян уникальна, великолепна, супервыразительна и вообще космос (хотя мне подсказывают, что космос — это Омск, а до этого им был Станислав Черчесов), но на чемпионате России она сделала, если разобраться, именно то, чего от неё ждали, как и Настя Мишина, и Саша Степанова.

А вот Даша Садкова сделала невероятное. Да, я по-прежнему не считаю, что фигуристки такого типа приходят на высокий уровень надолго. У них всегда выше вероятность травм, а следовательно, и безвременно оборванных карьер, но звёздного часа и связанного с этим моего личного восхищения это не отменяет», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

На чемпионате России — 2025 Садкова заняла второе место (234,69 балла). Её опередила Аделия Петросян, получившая от судей 262,95.

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