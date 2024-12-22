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Софья Титова с отрывом в более чем 30 баллов выиграла юниорский чемпионат Армении

Софья Титова с отрывом в более чем 30 баллов выиграла юниорский чемпионат Армении
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Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова выиграла юниорский чемпионат Армении. По сумме двух программ от судей она получила 181,93 балла.

Второй стала Изабелла Исаян с результатом 146,11. Тройку сильнейших замкнула Мария Арутюнян (124,16).

Фигурное катание. Юниорский чемпионат Армении. Девушки. Итоговое положение:

  1. Софья Титова  — 181,93 балла.
  2. Изабелла Исаян — 146,11.
  3. Мария Арутюнян — 124,16.

Напомним, Софья Титова тренируется в академии Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка должна была выступить на этапе Гран-при ISU в Польше, но снялась из-за травмы.

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