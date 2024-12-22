Софья Титова с отрывом в более чем 30 баллов выиграла юниорский чемпионат Армении

Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова выиграла юниорский чемпионат Армении. По сумме двух программ от судей она получила 181,93 балла.
Второй стала Изабелла Исаян с результатом 146,11. Тройку сильнейших замкнула Мария Арутюнян (124,16).
Фигурное катание. Юниорский чемпионат Армении. Девушки. Итоговое положение:
- Софья Титова — 181,93 балла.
- Изабелла Исаян — 146,11.
- Мария Арутюнян — 124,16.
Напомним, Софья Титова тренируется в академии Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка должна была выступить на этапе Гран-при ISU в Польше, но снялась из-за травмы.