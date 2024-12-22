Вайцеховская — о тренере года: не Тутберидзе — человек проигнорировал весь сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская назвала лучшего тренера по фигурному катанию по итогам этого года.

«Нет, не Олег Татауров, хотя такой выбор был бы, наверное, наиболее логичен. Не Тамара Москвина, хотя очень хочется её в этом качестве отметить. Не Этери Тутберидзе — просто в силу того, что человек проигнорировал фактически весь российский сезон и появился у борта в последний момент, засветиться на чемпионских фото. Не со всеми получилось, ну да ладно.

Алексей Мишин. Это и за способность вытащить из пропасти Евгения Семененко и навтыкать ему так, что ученик чуть было не выиграл в страхе произвольную программу, и за Глеба Лутфуллина, от которого точно никто не ожидал, что парень способен так классно держать удар, когда по льду уже распластаны тела тех, кто пытался до него в этой мясорубке выжить.

В конце концов, Татауров — это тоже Мишин. Всегда приятно понимать, что потраченные тренером усилия не ушли в песок. Достойнейшего коллегу вырастил Профессор. А это круче любых медалей», — написала Вайцеховская в социальных сетях.

Напомним, победителями чемпионата России по фигурному катанию — 2025 в одиночном женском и мужском катании стали Аделия Петросян и Владислав Дикиджи.