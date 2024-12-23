Плющенко — о возвращении Трусовой: не тороплю, не навязываю решение

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко заявил, что не давит на Александру Игнатову (Трусову) в вопросе возобновления спортивной карьеры.

«Как только определится, она сама их (планы) озвучит. Никого не тороплю, никому не навязываю решение. Игнатова уже взрослая спортсменка, которая всё и всем доказала», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Александра Игнатова не принимала участия в соревнованиях сезона-2024/2025. Фигуристка поучаствовала в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Сама спортсменка не давала конкретных заявлений о продолжении карьеры.