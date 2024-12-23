Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко: Петросян безоговорочно сильнейшая фигуристка, но сюрпризов исключать нельзя

Плющенко: Петросян безоговорочно сильнейшая фигуристка, но сюрпризов исключать нельзя
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и тренер Евгений Плющенко считает двукратную чемпионку России Аделию Петросян лучшей фигуристкой России на данный момент.

«Аделия катается очень красиво, и техническая составляющая у неё на хорошем уровне. Сегодня она безоговорочно сильнейшая фигуристка России, но, когда речь идет о женщинах, сюрпризов исключать нельзя», — приводит слова Плющенко «РИА новости Спорт».

17-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России два раза подряд. В произвольной программе ЧР-2025 она исполнила два четверных прыжка и аксель в три с половиной оборота.

Материалы по теме
Плющенко — о возвращении Трусовой: не тороплю, не навязываю решение
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android