Плющенко: Петросян безоговорочно сильнейшая фигуристка, но сюрпризов исключать нельзя

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и тренер Евгений Плющенко считает двукратную чемпионку России Аделию Петросян лучшей фигуристкой России на данный момент.

«Аделия катается очень красиво, и техническая составляющая у неё на хорошем уровне. Сегодня она безоговорочно сильнейшая фигуристка России, но, когда речь идет о женщинах, сюрпризов исключать нельзя», — приводит слова Плющенко «РИА новости Спорт».

17-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России два раза подряд. В произвольной программе ЧР-2025 она исполнила два четверных прыжка и аксель в три с половиной оборота.