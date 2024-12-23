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Евгений Плющенко рассказал, какой российский фигурист ему импонирует больше всего

Евгений Плющенко рассказал, какой российский фигурист ему импонирует больше всего
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и тренер Евгений Плющенко рассказал, какой российский фигурист ему нравится больше всего в данный момент.

«Советовать что-то руководству ФФККР будет неэтично. У мальчиков действительно в Омске была такая заруба, что выиграть мог любой из первой шестёрки и даже восьмёрки. Все достойны представлять страну. Мне больше всего импонирует, как в последнее время с (чемпионом России) Владиславом Дикиджи работает Олег Татауров.

Мы с ним ещё в группе Алексея Николаевича Мишина пересеклись. Посмотрите, как Дикиджи стал стабилен, как он исполняет сложнейшие прыжки! Он, несмотря на молодость, излучает спокойствие и уверенность в себе. Мне кажется, что у Владислава большое будущее. Главное, чтобы избежал травм», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

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