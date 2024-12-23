«Мужской турнир был самым интригующим». Авербух — о чемпионате России — 2025

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что на чемпионате России — 2025 самым интригующим получилось соревнование среди мужчин.

«Мужской турнир был самым интригующим, потому что не было явного фаворита. Марк Кондратюк, Женя Семененко, Пётр Гуменник — любой из них мог выиграть чемпионат России. Объективно в произвольной программе всё получилось только у Дикиджи и Семененко, но Женя после короткой программы был девятым, поэтому и поднялся только на третье место, а Владислав выиграл. Кондратюк, Гуменник откатали неудачно.

Интереснее было бы, если бы все ребята откатали блестяще, и тогда победа Дикиджи была бы абсолютной, но так получилось, что оба «самоликвидировались». Но это, конечно, не умаляет победы Владислава — он большой молодец, исполнил много интересных и сложнейших четверных прыжков. Они у него качественные, красивые, докрученные. Безусловно, ему нужно прибавлять во второй оценке компонентов, хореографии, — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, в одиночном мужском катании победу одержал Владислав Дикиджи с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).