Евгений Плющенко: заложенной на долгие годы базы у Макара Игнатова не было

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и тренер Евгений Плющенко заявил, что у фигуриста Макара Игнатова не было необходимой технической базы, когда он пришёл в его тренерский штаб.

«Игнатов пришёл в нашу группу в начале сезона за результатом, что бы там ни говорили различные эксперты. Он пахал на износ. Никого не хочу обидеть, но заложенной на долгие годы базы у Макара не было. Он мог хорошо прокатать одну из двух программ, что говорило об отсутствии должной общефизической подготовки. Были проблемы с вращениями. Мы начали над этим работать, но держать планку на протяжении всего сезона не получалось.

Подготовка к турнирам шла волнообразно. В Омске Игнатов выступил достойно. Макар стал кататься более эмоционально, улучшил владение коньком. Понимаю, что нужно работать ещё больше и останавливаться мы не собираемся. Сейчас очень много времени уделяем скольжению и выносливости. Вижу в этом большие резервы», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».