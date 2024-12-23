Илья Авербух провёл параллель между Владиславом Дикиджи и Ильёй Малининым

Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что необходимо сделать Владиславу Дикиджи, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене, а также провёл параллель между россиянином и чемпионом мира американцем Ильёй Малининым.

«Если проводить параллель с Ильёй Малининым и Владиславом Дикиджи, то в прошлом году Малинин мог похвастаться только прыжковой частью, вторая оценка у него была за подъезд к прыжку. В этом году Илья серьёзен и прибавляет во втором компоненте — артистизме. Если Дикиджи прибавит в нём, то будет абсолютно конкурентоспособен на мировом уровне против ведущих фигуристов, — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, Владислав Дикиджи стал чемпионом России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла.