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Илья Авербух провёл параллель между Владиславом Дикиджи и Ильёй Малининым

Илья Авербух провёл параллель между Владиславом Дикиджи и Ильёй Малининым
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Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что необходимо сделать Владиславу Дикиджи, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене, а также провёл параллель между россиянином и чемпионом мира американцем Ильёй Малининым.

«Если проводить параллель с Ильёй Малининым и Владиславом Дикиджи, то в прошлом году Малинин мог похвастаться только прыжковой частью, вторая оценка у него была за подъезд к прыжку. В этом году Илья серьёзен и прибавляет во втором компоненте — артистизме. Если Дикиджи прибавит в нём, то будет абсолютно конкурентоспособен на мировом уровне против ведущих фигуристов, — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, Владислав Дикиджи стал чемпионом России — 2025. По сумме двух программ он получил от судей 297,10 балла.

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