Владислав Дикиджи — о ЧР-2025: из-за всего этого стресса уснул в половине седьмого утра

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, что после победы на чемпионате России — 2025, который проходил в Омске, не мог справиться с бессонницей.

«После проката радость, эмоции, всякие приятные ощущения, но из‑за всего этого стресса я только в половине седьмого утра заснул. Хотя лёг на несколько часов раньше. До этого долго общались с Петей Гуменником, разговаривали с ним о жизни, я его к себе на дачу приглашал. Мы очень хорошие друзья», — приводит слова Дикиджи RT.

Напомним, на чемпионате России — 2025 Владислав Дикиджи по сумме двух программ набрал 297,10 балла. Пётр Гуменник занял четвёртое место с результатом 274,29.