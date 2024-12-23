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Стал известен предварительный список участников чемпионата России — 2025 по прыжкам

Стал известен предварительный список участников чемпионата России — 2025 по прыжкам
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников прыжкового чемпионата России — 2025, который пройдёт с 18 по 19 января в Санкт-Петербурге.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров, Артур Даниелян.

Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко, Ясмина Кадырова – Илья Миронов.

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