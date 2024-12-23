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В Германии с пониманием отнеслись к допуску российских фигуристов до отбора на Олимпиаду

В Германии с пониманием отнеслись к допуску российских фигуристов до отбора на Олимпиаду
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Глава Союза конькобежцев Германии (DEU) Андреас Вагнер заявил, что с пониманием отнёсся к новости о допуске российских спортсменов к квалификации Олимпиады‑2026.

«Конечно, я могу понять это решение. Мы просто принимаем это в спортивном духе», — приводит слова Вагнера Die Welt.

«Как нация мы должны принимать правила, принятые на международном уровне. Необходимо сосредоточиться на собственных спортивных результатах», — отметила спортивный директор DEU Клаудиа Пфайфер.

На прошлой неделе Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Отборочный турнир пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

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