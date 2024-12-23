Прямой эфир новогоднего специального выпуска подкаста «‎Ход коньком»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков подведут итоги чемпионата России, а также ответят на вопросы подписчиков в специальном новогоднем выпуске подкаста «Ход коньком‎»! Начало стрима — в 20:00 по московскому времени в VK Видео в нашей группе «‎Ход коньком»‎ в социальной сети «ВКонтакте‎».

Напомним, победительницей в женском одиночном катании стала Аделия Петросян, среди мужчин — Владислав Дикиджи, в танцах на льду выиграли Александра Степанова и Иван Букин, а в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Чемпионат России проходил в Омске с 18 по 22 декабря.