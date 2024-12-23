Президентский фонд культурных инициатив отказал Загитовой в гранте на 74,8 млн рублей

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере 74 798 618 рублей.

Заявка фигуристки на сайте ПФКИ отмечена статусом «Проект не получил поддержки».

Фото: Скриншот сайта ПФКИ

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения в первой половине 2025 года шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.