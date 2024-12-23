Алина Загитова опубликовала загадочное сообщение после отказа финансирования её гранта

В телеграм-канале российской фигуристки Алины Загитовой появился пост с её сообщением после отказа Президентского фонда культурных инициатив в предоставлении ей гранта в размере 74 798 618 рублей.

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала Загитова на своей странице в телеграмм-канале.

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения в первой половине 2025 года шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.