Энберт: Мишина и Галлямов закрепили за собой статус единоличных лидеров парного катания

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве Александр Энберт считает трёхкратных чемпионов России Анастасию Мишину и Александра Галлямова лидерами страны в парном катании.

«После Омска уже не приходится говорить о двух парах-лидерах. Мишина и Галлямов закрепили за собой статус единоличных лидеров парного катания в России. На чемпионате они смотрелись как спортсмены другого уровня.

Хотя Бойкова и Козловский заслуженно на втором месте. Они классно выглядят, у них есть и элементы, и катание. Просто не получилось. Может быть, нервы подвели, помешало большое желание победить. Но мы констатируем: отрыв в 23 балла — это очень много. Притом от занявших третье место Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука отделили только два балла с небольшим. Получается, на данный момент Бойкова и Козловский ближе к третьему месту, чем к первому», — приводит слова Энберта сайт ОКР.