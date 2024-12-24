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«Правила справедливы». Меган Дюамель — о допуске россиян к отбору на ОИ

«Правила справедливы». Меган Дюамель — о допуске россиян к отбору на ОИ
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Канадская фигуристка Меган Дюамель, которая выступала в паре с Эриком Рэдфордом, назвала справедливыми критерии, установленные Международным союзом конькобежцев (ISU) для допуска российских фигуристов на Олимпийские игры.

«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы. Надо отметить, что критерии отбора довольно обширны», – приводит слова Дюамель «РИА Новости Спорт».

Ранее Дюамель неоднократно выступала с критикой в адрес представителей России и призывала экс-россиян тренироваться в стране, под флагом которой они катаются на международной арене. Также спортсменка выражала возмущение из-за того, что олимпийскую бронзу за командный турнир на Играх-2022 отдали России, а не Канаде.

Напомним, было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях, в фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин.

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