«Здравый смысл победил». Максим Траньков — о допуске россиян к отбору на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры — 2026.

«Пусть это минимум допущенных спортсменов, но это уже некая оттепель. Было бы глупо ждать, что российских спортсменов будут встречать с красной дорожкой. Сейчас главное доказать, что не зря допустили нас. Надо приехать на соревнования, классно выступить, отобраться, не ударить в грязь лицом. Я с большой радостью воспринял решение ISU. Здравый смысл победил. В первую очередь я рад за наших спортсменов, которые ждали этого четыре года, продолжали тренироваться.

Это большая победа очень многих людей, которые сохранили в стране фигурное катание. Сколько турниров было организовано, сколько новых форматов придумано. Всё это время спортсмены находили мотивацию выходить на лёд и показывать своё мастерство. Самое главное, что наши фигуристы всё это время прогрессировали, а не зачахли. Рост наших фигуристов, особенно в одиночном катании, очевиден», — приводит слова Транькова «ВсеПроСпорт.ру».