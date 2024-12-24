Сихарулидзе считает, что есть спортсмены, способные обыграть россиян на соревнованиях

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает, что есть несколько фигуристов, которые способны обыграть россиян на международных соревнованиях.

«Даже у женщин в мире сейчас наблюдается колоссальный прорыв. Десять участников в каждом виде, способных оставить российских на 11-м месте, конечно же, нет, но два-три есть. И они на ходу. Нужно готовиться к тяжелейшей борьбе и понимать, что от этого международные соревнования станут намного интереснее. А победы российских спортсменов – более значимыми», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».