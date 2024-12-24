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Сихарулидзе считает, что есть спортсмены, способные обыграть россиян на соревнованиях

Сихарулидзе считает, что есть спортсмены, способные обыграть россиян на соревнованиях
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает, что есть несколько фигуристов, которые способны обыграть россиян на международных соревнованиях.

«Даже у женщин в мире сейчас наблюдается колоссальный прорыв. Десять участников в каждом виде, способных оставить российских на 11-м месте, конечно же, нет, но два-три есть. И они на ходу. Нужно готовиться к тяжелейшей борьбе и понимать, что от этого международные соревнования станут намного интереснее. А победы российских спортсменов – более значимыми», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

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