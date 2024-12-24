Косторная объяснила пропуск двух сезонов физическим и психоэмоциональным состоянием

Чемпионка Европы Алёна Косторная, которая выступает в парном катании с Георгием Куницей, объяснила причины приостановки карьеры. В ноябре дуэт объявил о пропуске двух сезонов.

«Сегодня мы вышли и, в принципе, неплохо откатали. Для меня было важно откатать, как в последний раз. Так как мы на данную секунду катаем соревновательные программы в последний раз. Потому что мы не будем катать два сезона. Все. Тему мусолить я больше не буду. Да, это связано со здоровьем. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме. А вы задаете такие вопросы, от которых меня начинает потрясывать.

Я ещё раз хочу… Ну, не извиниться, но сочувствую, что так получилось. Но я уже сказала, что мы находились на распутье двух дорог, и одна составляющая всё-таки перевесила наше решение, что мы пока не будем соревноваться. Но ничего страшного и серьёзного от этого не произойдёт, и мы снова выйдем и будем сильнее, намного сильнее, чем сейчас», – сказала фигуристка в фильме «Параллельное вращение».

Косторная выступает в паре с Куницей с 2023 года. В сентябре пара показала две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.